YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediyesi, tenis kortunda çevre bakım çalışması gerçekleştirdi

Efeler Belediyesi, tenis kortunda çevre bakım çalışması gerçekleştirdi

AYDIN HABERLERİ  | 19.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Aydın Kemer Tenis Kortu’nda çevre bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, Aydın Kemer Tenis Kortu’nda çevre bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Efelerli sporseverlerin uğrak noktalarından biri olan tenis kortu, bahçesine ekilen çiçekler ile hoş bir görünüme kavuştu.
Kentin çehresini ve yeşil alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak için seferber olan belediye ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları ile Kemer Mahallesi’nde bulunan Aydın Kemer Tenis Kortu’nda bakım-onarım ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.
Kort bahçesindeki oturma alanlarının çevresine çiçekler eken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, uzamış olan ağaçları budadı ve yabani otları temizledi. Tenis sahasında görev alan Temizlik İşleri ekipleri, vatandaşların daha hijyenik bir ortamda spor yapabilmeleri için kort zeminini yıkadı.
Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren sporseverler Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Edremit Devlet Hastanesinde yeni atanan yönetime ziyaret

Edremit Devlet Hastanesinde yeni atanan yönetime ziyaret

Karate müsabakaları sona erdi

Karate müsabakaları sona erdi

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Yaşlı kadının tarlasına Hint keneviri ekmişler

Yaşlı kadının tarlasına Hint keneviri ekmişler

Kırşehir’de havuza düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kırşehir’de havuza düşen çocuk yaşamını yitirdi

Aydın Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:55
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:35
Yatsı
22:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Aysen Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.