Efeler Belediyesi Umurlu’da refüjler temizledi

Efeler Belediyesi ile Karayolları Şube Şefliği arasında yapılan protokol uyarınca Efeler-Nazilli Karayolu üzerinde bulunan Umurlu Mahallesi’ndeki kavşaklarda ve refüjlerde yabani ot temizliği ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi ile Karayolları Şube Şefliği arasında yapılan protokol uyarınca Efeler Belediyesi, Efeler-Nazilli Karayolu üzerindeki refüjlerin bakım çalışmalarını 2 yıllığına üstlenmişti. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatı ile Umurlu Mahallesi’ndeki bölünmüş yollarda refüjlerin peyzaj ve bakım çalışmalarını yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler-Nazilli Karayolu üzerinde kalan Umurlu mevkindeki refüj, kavşak ve tretuvarlarda bakım ve temizlik yaparak karayolunun daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı. Böylece refüjlerde düzensiz olarak büyüyen bitkiler sebebiyle gerçekleşebilecek trafik kazalarının önüne geçildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay “Umurlu’da yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine çalışma arkadaşlarımız refüjlerin ve tretuvarların temizliğini yapıyor. Umurlu’daki çalışmalarımız bittiğinde Efeler-Nazilli Karayolunda bulunan orta refüj ve tretuvarlar daha güzel bir görünüme kavuşacak ve olası kazaların önüne geçmiş olacağız. Efeler’de yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek için ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her zaman hazırız” dedi.

