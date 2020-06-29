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Efeler Belediyesi Umurlu’da yeşil alan düzenlemesi yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım-onarım ve düzenleme işlemlerine devam ediyor.

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım-onarım ve düzenleme işlemlerine devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Umurlu Mahallesi genelinde çalışmalarda bulundu.
Bir yandan korona virüsle mücadele eden Efeler Belediyesi, bir yandan da daha temiz ve daha yeşil bir kent için çevre çalışmalarını sürdürüyor.
Umurlu Mahallesi genelinde bulunan yeşil alanları düzenleyen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, yol kenarlarında uzamış çimler ve çalılar için biçme çalışması gerçekleştirdi.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmalarının ilçenin tüm mahallelerinde periyodik olarak uygulanacağı bildirildi.

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