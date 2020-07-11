Efeler Belediyesi’nden havai fişek kararı

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay bundan sonra gerçekleştirecekleri hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacaklarını söyledi.

Sakarya’da bulunan havai fişek faciasının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Efeler Belediyesi olarak bundan sonraki etkinliklerinde havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı. Atay konuyla ilgili sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar Efeler Belediyesi olarak hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmadık, bundan sonraki etkinliklerimizde de kullanmayacağız. Efelerli vatandaşlarımızın bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.

