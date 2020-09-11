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Efeler Belediyesi’nden ilaçlama çalışması

AYDIN HABERLERİ  | 11.09.2020 08:49 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede kış öncesi haşerelere ve farelere karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kentin temiz ve sağlıklı görünüme kavuşması için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece ilaçlaması ile çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdi. Efeler genelinde kolları sıvayan belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla özellikle açık alanlarda bulunan sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Daha sağlıklı bir Efeler kenti için şehrin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ilaçlama ekiplerinin uygulamalarında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıldığı belirtildi.
Sıcaktan soğuğa geçiş döneminde sinek ve böcek yoğunluğuna karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak kentin 83 mahallesinde uygulanacağı duyuruldu.

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