Efeler Belediyesi’nden Kemer Mahallesi’ne yeni yol

İlçe genelinde yoğun çalışmalar sürdüren Efeler Belediyesi, haftayı Kemer Mahallesi’nde yaptığı yeni yol çalışması ile noktaladı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan M. Fatih Atay’ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kolları sıvayan ekipler, Kemer Mahallesi’nde yeni yol yapımı işleminde bulundu. Çalışmalar sırasında çevreye verilebilecek zararı en aza indirmek için titizlikle önlemler alan ekipler yeni yolun zeminine parke taşı döşedi.

Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.



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