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Efeler Belediyesi’nden OTONOMİ esnafına korona virüs desteği

AYDIN HABERLERİ  | 11.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Otonomi Aydın’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıttı.Efeler Belediyesi, koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlattığı mücadelede hız kesmiyor.

Efeler Belediyesi, Otonomi Aydın’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıttı.
Efeler Belediyesi, koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlattığı mücadelede hız kesmiyor. Normalleşme süreci ile birlikte başlayan kontrollü sosyal hayatta da önlemleri sürdüren Efeler Belediyesi, ilçe esnafına destek olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda kolları sıvayan Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri, İzmir-Aydın Karayolu üzerinde bulunan Otonomi Aydın oto galerisinde, esnafa maske ve dezenfektan dağıtarak vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hizmet almalarını sağladı.
Efeler halkının normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan tedbirleri sürdürmelerini isteyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Normalleşme sürecinde çalışmalarımız devam ediyor. Efeler Belediyesi olarak kontrollü sosyal hayat döneminde de koronavirüsle titiz bir şekilde, sıkı tedbirler alarak mücadele ediyoruz” dedi.
Otonomi Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yoğurtçu, maske ve dezenfektan dağıtımından memnun olduklarını dile getirerek önceki gün yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları için de Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

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