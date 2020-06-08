YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediyesi’nden pazar yerleri duyurusu

Efeler Belediyesi’nden pazar yerleri duyurusu

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarının düzenlemesi ile ilgili duyuruda bulundu.

Efeler Belediyesi’nden pazar yerleri duyurusu

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarının düzenlemesi ile ilgili duyuruda bulundu. Açıklamada geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemenin bu hafta da geçerli olduğu belirtildi.
Efeler Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları ile ilgili bir dizi yeni düzenlemeye imza attı. Her hafta pazarların kurulacakları alanlarla ilgili paylaşımda bulunan Efeler Belediyesi, bu hafta da yeni bir duyuruda bulunarak Pazar yerleri ile ilgili akıllardaki soru işaretine son verdi.
Efeler Belediyesi’nin vatandaşlara gönderdiği SMS metninde ve sosyal medya hesaplarından Başkan M. Fatih Atay adıyla yapılan paylaşımda; “Vatandaşlarımızın dikkatine, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerimiz geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığımız gibi açık olmaya devam edecektir. Cumhuriyet (Nevzat Biçer Parkı yanı), Girne (Efekent Kapalı Pazar Yeri), Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Kurtuluş (Eski Otogar) Pazar Yeri salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri açık olacaktır. Ata Pazar Yeri (Ege Caddesi) perşembe günü, Umurlu Pazar Yeri Cuma günü, Dalama Pazar Yeri Pazar günü, Çeştepe ve Ovaeymir pazar yerleri Pazartesi günü açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Efeler Belediyesi’nden pazar yerleri duyurusu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Aydın Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.