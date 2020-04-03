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Efeler Belediyesinden pazaryerinde korona denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 03.04.2020 13:52 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran Korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran Korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.
Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın büyük bir titizlikle yürüttüğü virüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Efe-Masa çalışanları, Umurlu Pazarı’nda ve Fatih Kapalı Pazar Yeri yanında kurulan açık pazar yerinde denetim yaptı. Denetimler boyunca, emniyet güçlerince güvenlik barikatı çekilen alanın giriş-çıkışlarında ateş ölçümü yapıldı, vatandaşların ellerine dezenfektan sıkıldı. Pazar yerlerindeki satıcılara maske ve eldiven dağıtılırken, tezgâhlar arasında güvenli mesafe oluşturuldu ve sosyal mesafe korunarak sağlıklı bir şekilde alışveriş yapılması sağlandı.
Öte yandan vatandaşlar Efe-Masa çalışanlarının dağıttığı broşürlerle Korona virüs hakkında bilgilendirilirken, tezgâhlarda satılan ürünlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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