YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediyesi’nden personele haşerelerle mücadele eğitimi

Efeler Belediyesi’nden personele haşerelerle mücadele eğitimi

AYDIN HABERLERİ  | 30.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi çalışanlarına haşerelerle daha etkin mücadele için ’Biyosidal Ürün Uygulama’ eğitimi verildi.Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlara ’Vektörle Mücadele Kapsamında Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi’ verildi.

Efeler Belediyesi çalışanlarına haşerelerle daha etkin mücadele için ’Biyosidal Ürün Uygulama’ eğitimi verildi.
Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlara ’Vektörle Mücadele Kapsamında Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi’ verildi. Eğitimde sivrisinekler, larvalar, hamam böcekleri ve diğer kent zararlıları ile mücadelede yeni gelişmeler, teknikler ve izlenecek yöntemler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Kentte haşerelerle mücadelede daha iyi sonuçlar doğuracağına inanılan eğitimler, Biyolog Tuğçe Güleryüz Ercan ve Yudum Turunçoğlu tarafından 2 bölümde gerçekleştirildi. Soru-cevap şeklinde geçen 2’nci bölümle son bulan eğitimin ardından Belediye Sağlık İşleri Müdürü Müdürü Dr. Eralp Atay, Tuğçe Güleryüz Ercan ve Yudum Turunçoğlu’na verdikleri eğitim için teşekkürlerini ileterek hediyelerini takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

AÜ, akademik ekoloji araştırmasında 8’nci sırada yer aldı

AÜ, akademik ekoloji araştırmasında 8’nci sırada yer aldı

Burhaniye’de kurban satış ve kesim yerleri hazır

Burhaniye’de kurban satış ve kesim yerleri hazır

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Aydın Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:03
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:27
Yatsı
21:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.