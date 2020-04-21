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Efeler Belediyesi’nden sağlıklı kentleşme yolunda bir adım daha

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 09:36 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda protokol imzaladı.İmzalanan bu protokol ile hizmetler teknik ve mesleki kurallara uygun olarak yapılacak.

Efeler Belediyesi’nden sağlıklı kentleşme yolunda bir adım daha

Efeler Belediyesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda protokol imzaladı.
İmzalanan bu protokol ile hizmetler teknik ve mesleki kurallara uygun olarak yapılacak. Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyetleri için gerekli olan harita ve kadastro mühendislik hizmetleri, bilimsel ve teknik esaslar ile mesleki kurallara uygun hale gelecek.

Efeler’e hizmetlerin daha sağlıklı, kurallara uygun ve işlerin aksamaması için imzalanan protokolde konuşan Başkan Atay: "Demokratik kitle örgütlerin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının belediyemizle iletişim içerisinde yapmakta oldukları hizmetlerin sağlıklı, doğru ve kurallara, yasalara uygun olarak yapılması açısından bu protokolü imzalıyoruz. Harita ve kadastro mühendislerimizin yapmış oldukları hizmetlerin herhangi bir eksiklik nedeniyle iptal edilmemesi için, ilerde herhangi bir sorun yaratmaması için böyle bir protokol yapma gereği duyduk. Bütün harita ve kadastro mühendislerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Efeler Belediyesi’nden sağlıklı kentleşme yolunda bir adım daha

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