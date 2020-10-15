Efeler Belediyesi’nden taksici esnafına korona virüs desteği

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatı ile ilçedeki tüm taksi şoförlerine maske ve dezenfektan dağıttı.

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlattığı mücadelede hız kesmiyor. Normalleşme süreci ile birlikte başlayan kontrollü sosyal hayatta da önlemleri sürdüren Efeler Belediyesi, ilçe esnafına destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kolları sıvayan Efeler Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Birimi Efe Masa ekipleri, taksici esnafa maske ve dezenfektan dağıtarak vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hizmet almalarını sağladı. Taksici esnafı, kendilerine ulaştırılan paket nedeniyle memnun olduklarını ve Efeler Belediyesi’nin süreç boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları takdir ettiklerini söyledi.

Efeler halkının normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan tedbirleri sürdürmelerini isteyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Normalleşme sürecinde çalışmalarımız devam ediyor. Efeler Belediyesi olarak kontrollü sosyal hayat döneminde de korona virüs ile titiz bir şekilde, sıkı tedbirler alarak mücadele ediyoruz” dedi.

