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Efeler Belediyesi’nin zabıtalar sokağa çıkma kısıtlamasına can dostlar için mesai yaptı

21.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için mesai yaptı.Efeler Belediyesi’ne Aydın Eczacılar Odası tarafından bağışlanan mamaların bir kısmı, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına ulaştırıldı.Geçtiğimiz haftalarda kendilerini makamında ziyaret ederek, Efeler Belediyesi’ne 525 kilogram kedi ve köpek maması bağışlayan Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetimine teşekkür eden Başkan Atay, "Doğa yalnızca insanlara değil, tüm canlılara ait.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için mesai yaptı.
Efeler Belediyesi’ne Aydın Eczacılar Odası tarafından bağışlanan mamaların bir kısmı, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına ulaştırıldı.
Geçtiğimiz haftalarda kendilerini makamında ziyaret ederek, Efeler Belediyesi’ne 525 kilogram kedi ve köpek maması bağışlayan Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetimine teşekkür eden Başkan Atay, "Doğa yalnızca insanlara değil, tüm canlılara ait. İnsanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamanın yanında, doğadaki tüm canlılara karşı da duyarlı oldukları için Aydın Eczacılar Odası’na teşekkür ederim. Sokak hayvanlarını besleme çalışmalarımızı sürdürürken, Aydın Eczacılar Odası’nın bize bağışladıkları mamaları da, düzenli ve en iyi şekilde sokaktaki can dostlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz Efeler Belediyesi olarak kısıtlamaların olduğu günlerde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için çalışmalarımızı artırıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstererek, evlerinin önlerine bir kap mama ve su koymasını diliyoruz” dedi.
Aydın Eczacı Odası’nın bağışladığı mamalar, soğuk havalarla birlikte yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarına zabıta ekiplerinin sevgisi ile ulaştırıldı.

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