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Efeler dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 14.03.2020 12:49 | Son Güncelleme

Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs etkilerini ülkemizde de göstermeye başlamasının ardından, Efeler Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına yoğunlaştı.Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde alınan önlemlere ek olarak yerel yönetimlerde hijyen ve dezenfektasyon çalışmalarına ağırlık veriyor.

Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs etkilerini ülkemizde de göstermeye başlamasının ardından, Efeler Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına yoğunlaştı.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde alınan önlemlere ek olarak yerel yönetimlerde hijyen ve dezenfektasyon çalışmalarına ağırlık veriyor. Efeler Belediyesi, ülkemizde vakaların görülmesi ile birlikte ilk başta minibüsleri sterilize edip, ilçe sakinlerini bilinçlendirecek afişler ile çalışmalarına başlangıç yapmıştı. Cuma günü birim müdürleri ile yoğun bir toplantı gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilk başta belediye etkinliklerini askıya aldı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilçe genelinde dezenfektasyon çalışmalarının arttırılması için ortak çalışma yürütülmesi kararına vardı.
Efeler genelinde rutin ve planlanan hizmet çalışmalarını aksatmayacak şekilde diğer birimlerden de destek alan ilaçlama birimi, Başkan Atay’ın gerçekleştirdiği toplantı sonrasında hızla çalışmalara başladı. İlk etapta insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlere yoğunlaşan ekipler, cuma günü sabah saatlerinde bulvar ve büyük ibadethanelere hızlıca dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi’nin tüm ekipleri ile gerçekleştirdiği saha çalışmalarında Efeler Belediyesi Kültür Merkezleri öğle saatlerine kadar dezenfekte edildi. 500’den fazla kahvehane bulunan Efeler’de, bu yerler için periyodik takvim çıkartıldı. Okulların kapanmasından önce ilaçlama takvimine alınan okullar ise mağduriyet yaşanmaması adına ilaçlandı.
Maksimum seviyede dezenfektasyon çalışmalarına yoğunlaşan Efeler Belediyesi hafta sonları da dahil olmak üzere periyodik olarak çalışmalarını gerçekleştirecek.

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