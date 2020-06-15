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Efeler Gençlik Kampı 15 Haziran’da açılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Efeler Gençlik Kampı’nın kapılarını 15 Haziran 2020 tarihinde gençlere açacak.Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde elde ettiği başarı sonucunda, Haziran ayı başında başlayan normalleşme süreci ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları ve Bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.

Efeler Gençlik Kampı 15 Haziran’da açılıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Efeler Gençlik Kampı’nın kapılarını 15 Haziran 2020 tarihinde gençlere açacak.
Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde elde ettiği başarı sonucunda, Haziran ayı başında başlayan normalleşme süreci ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları ve Bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi. Belirlenen önlemler çerçevesinde, Gençlik Kamplarının kamp kapasiteleri de azaltılarak faaliyete geçmesine karar verildi. Bu kapsamda, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Efeler Gençlik Kampı 15 Haziran 2020 tarihinde kapılarını gençlere açarak ilk kampçılarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Misafirlerini bekleyen Efeler Gençlik kampının, temizlik ve dezenfekte işlemleri tamamlanarak, kamp esnasında da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek kampların gerçekleştirilmesi planlandı.
Efeler Gençlik Kampında gerçekleştirecek kamplarda gençlerin unutulmaz üç gün geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaz boyunca farklı yaş gruplarından oluşan kız ve erkek gruplarına kamp hizmeti verilecek. Başvurular bireysel olarak Aydın Gençlik Merkezi’ne yapılacak olup, katılımcı gençlerin bireysel sağlık bilgileri, korona virüs ile ilgili kendilerine yöneltilecek sorulardan oluşan formu doldurmaları ve var ise son birkaç gün içinde yapılmış test sonuçlarını ibraz etmeleri istenecek. Güvenlik, temizlik ve yemekhane personeli gibi çalışanların kamp dönemlerinde her türlü tedbiri alarak, kalıcı olarak mekanda konaklamalarının temini sağlanacak.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Kampçıların bu süreçte en iyi şartlarda ağırlanacağını belirterek, maske, mesafe ve hijyeni unutmuyoruz, gençlerimizi kampımıza bekliyoruz" diye konuştu.

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