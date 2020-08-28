Efeler ‘İyi, Kötü, Çirkin’ ile güldü

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenen “İyi, Kötü, Çirkin” adlı tiyatro oyunu Efelerli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ersin Korkut, Erdem Baş, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut’un sergiledikleri komedi performansı izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan vatandaşları sanat etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Efeler Belediyesi tarafından Yeni Tip Korona virüs (Kovid-19) döneminde sosyal yaşamın aksamaya uğramasıyla azalan kültürel faaliyetlere, kontrollü sosyal hayat süreciyle birlikte yeniden hız kazandırıldı.

Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacınoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, iyilik ve kötülük kavramlarının trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı “İyi, Kötü, Çirkin” adlı tiyatro oyununda Ersin Korkut, Erdem Baş, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut Efelerli sanatseverlere unutulmaz bir performans sergiledi. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda kahkaha tufanı içinde seyredilen tiyatro oyunu Efeler halkının büyük beğenisini topladı. Ünlü oyuncular seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Oyun öncesi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak oturma düzeninin sağlandığı alanda, Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri tarafından seyircilerin ateşi ölçüldü, el dezenfektanı ve maske dağıtımı yapıldı.

“Hayatımızı renklendirdiler”

Tiyatro gösterisi sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi. Başkan Atay yaptığı konuşmada, “Siz bir sanatı gerçekleştiriyorsunuz. Bize çok teşekkür ediyorlar ama gerçekte biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu pandemi döneminde korkmadan gelip hayatımızı renklendirdiler. Onun için onlara çok ama çok teşekkür ediyorum” dedi.

