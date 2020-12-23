Efeler, katlı otoparkına kavuştu

Efeler Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Katlı Otopark, düzenlenen törenle hizmete açılırken, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da sembolik olarak ilk parkı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde uzun zamandır atıl durumda olan katlı otopark alanını devralan Efeler Belediyesi, gerçekleştirdiği törenle otoparkı Efelerli vatandaşların kullanımına sundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen açılış töreninde katılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, otoparkı Efelerli vatandaşların hizmetine sunmalarının mutluluğunu yaşadığını ifade ederek “Sizler arkamda olduğunuz sürece hiç kimse hizmetlerimizi engelleyemez” dedi. Salgın sebebiyle az sayıda davetlinin katıldığı törenle açılan 6 katlı otoparkın, bölgenin park sorununu da ortadan kaldırması bekleniyor. Aynı anda 322 araç kapasitesi bulunan otoparkın yüzde 10’luk bölümü ise engelli vatandaşların kullanıma ayrıldı.

Korona testi pozitif çıkması sebebiyle programa katılamayan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, gönderdiği mesaj ile uzun zamandır kaderine terk edilen alanı alarak mahallerine kazandırdığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ederek, otoparkın hayırlı olmasını diledi.

“Yeter ki siz arkamda durun”

Etkinliğin açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ihale süreci hakkında bilgi vererek “Bu bina daha önce 3 kez ihaleye girdi ve maalesef atıl durumda kaldı. Biz devletin, halkın kısacası hepimizin varlığı olan böyle binanın topluma hizmet etme anlayışımızı öne sürerek bir kez daha ihale edilmesi için ricada bulunduk. Daha önce ihalelere katılmayanlar ne hikmetse bizim rakip olacağımızı düşününce korktular ve ihaleye girdiler. Bir anda burasının ne kadar değerli bir yer olduğu akıllarına geldi. Çok büyük bir arttırma yarışı oldu ihalede ama inat ettik ve bu ihaleyi aldık. Böyle bir varlığa değer katmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Efeler’de bulunan varlıklarımızın değerini arttırma konusunda da başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Benim arkamda olduğunuz sürece, hangi sermayeden hangi şirketten olursa olsun Efeler halkına yapacağım hizmetleri engelleyemeyecektir. Yeter ki siz arkadamda durun benim” dedi.

“En düşük fiyattan hizmete açtık”

Seçimden önce verdiği sözleri tutmanın mutluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Atay; “Burada seçimden önce söz vermiştim ve bir vaadimi daha gerçekleştiriyorum. Efeler ilçesindeki trafik sıkışıklığını bir nebze olsun çözmek konusunda bu otoparkın işe yarayacağına hemfikiriz hep beraber. Bunu gerçekleştirmiş olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Bir sözümü daha tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bugünkü açılışın anlamı şu nedenle de önemli. Seçimden önce bir maydanoz parasına otoparkı kullandıracağım demiştim ve olabilecek en düşük fiyattan halkımızın bu otoparktan yararlanması için gerekeni yaptık. Temizliğini yaptık alt katta bir to yıkama bölümü gerçekleştirdik. Boyadık, tertemiz bir hale getirdik. Güvenli bir hale getirdik. Giriş kattaki bütün alanları engellilerimize ayırdık. Bir pozitif ayrımcılığı da gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin Efeler halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlk park, Başkan Atay’dan

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, beraberindeki heyet ile birlikte otoparkın açılış kurdelesini keserek, otoparkta incelemelerde bulundu. Açılışın ardından Başkan Atay, sembolik olarak arabaya binerek ilk parkı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen törene Başkan Atay’ın yanı sıra Efeler Belediye Meclisi Üyeleri, CHP ve İYİ Parti temsilcileri, Aydın Şoförler Odası Semih Özmeriç, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ile mahalle muhtarları katıldı.

