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Efeler Kaymakamlığı ’Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ personeli eğitim aldı

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Efeler Kaymakamlığı projesi ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ kapsamında çalışan personele Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi verildi.Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan projelerden ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ kapsamında çalışan personellere, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi verildi.

Efeler Kaymakamlığı projesi ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ kapsamında çalışan personele Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi verildi.

Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan projelerden ‘Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi’ kapsamında çalışan personellere, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan personellere belgeleri Kaymakam Cemal Şahin tarafından verildi.

Proje çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Şahin, "Kimsesiz ve bakıma muhtaç olan çınarlarımıza sahip çıkmak, ihtiyaçlarını gidermek bizim borcumuz” ifadelerini kullanarak personele belgelerini takdim etti.

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