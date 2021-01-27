YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

27.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Emre Berat Fırat, Rifat Erden Çevikel)
Setler: 25-22, 25-20, 19-25, 27-25
Süre: 126 dakika (30, 32, 29, 35)

Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Ece Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Belediyesinden bina yöneticilerine asansör bakımı uyarısı!

Afyonkarahisar Belediyesinden bina yöneticilerine asansör bakımı uyarısı!

Emekli profesörden öğretmenlere altın gibi öğüt:

Emekli profesörden öğretmenlere altın gibi öğüt:

Meteorolojinin Afyonkarahisar için öngördüğü tahminler doğru çıktı

Meteorolojinin Afyonkarahisar için öngördüğü tahminler doğru çıktı

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı

Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.