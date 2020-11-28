YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Halkbank: 3

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Halkbank: 3

BİNGÖL HABERLERİ  | 28.11.2020 20:32 | Son Güncelleme

Axa Sigorta Efeler Ligi 18.

Axa Sigorta Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Halkbank’ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)
Halkbank: Aslan Ekşi, Volkan Done (L), Fatih Eren Uğur, Caner Ergül (L), Brett Walsh, Faik Samet Güneş, Murat Karakaya, Alexander Berger, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Fernando Hernandez, Efe Bayram
Setler: 15-25, 23-25, 16-25
Süre: 86 dakika (25, 33, 28)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

Bingöl Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:08
Öğle
12:11
İkindi
14:42
Akşam
17:04
Yatsı
18:26

Bingöl Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Kültür Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.