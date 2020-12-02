YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3

BİNGÖL HABERLERİ  | 02.12.2020 17:10 | Son Güncelleme

Axa Sigorta Efeler Ligi 9.

Axa Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Burak Hazırol (L)
Altekma: Kaan Gürbüz, Berkant Mit, Hüseyin Sahin, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Mehmet Özbek, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Yunus Emre Tayaz
Setler: 21-25, 25-23, 21-25, 22-25
Süre: 151 dakika (27, 32, 28, 64)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

Bingöl Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:12
Öğle
12:12
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:26

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.