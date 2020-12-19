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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Afyon Bld. Yüntaş: 1

BİNGÖL HABERLERİ  | 19.12.2020 18:22 | Son Güncelleme

Axa Sigorta Efeler Ligi 22.

Axa Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)
Afyon Bld. Yüntaş: Fatih Urun, Vefa Yılmaz, Resul Gün, Kaan Kar, Cristian Poglajen, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Ogbai Enaboifo, Yılmaz Berk, Bruno Lima Basolu, Görkem Sertel, Yılmaz Takmak, Abrahan Alfonso Gavilan, Ömer Furkan Dur
Setler: 25-20, 19-25, 25-23, 25-16
Süre: 112 dakika (28, 27, 31, 26)

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