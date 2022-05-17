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Efeler Ligi ekibi Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile devam edecek

17.05.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Ligi ekibi Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile devam edecek

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon için de antrenör Levent Matmeriçli ile anlaştı.

Altekma Kulübünden yapılan açıklamada, Matmeriçli ile 8. kez anlaşıldığı, yeni sezon öncesinde ilk imzanın Matmeriçli'yle atıldığı belirtildi.

Matmeriçli'nin yardımcılıklarını geçen sezon olduğu gibi Ömer Tok ve Özgür Dükel'in yapacağı kaydedildi.

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