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Efeler Ligi ekibi Altekma, Emre Tayaz'la tekrar anlaştı

11.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Ligi ekibi Altekma, Emre Tayaz'la tekrar anlaştı

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, orta oyuncu Emre Tayaz'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, performansıyla beğenilen Emre Tayaz ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Emre'nin geçen sezon takıma büyük katkı verdiğini bildiren Tendik, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarıyla uyumu, antrenmanlardaki çalışma azmi ve son topa kadar mücadelesiyle Emre kulübümüze önemli katkı sağladı. Yeni sezonda da ondan beklentimiz yine büyük olacak. Emre'ye sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Voleybola Fenerbahçe'de başlayan Emre Tayaz, BAL Spor, Ziraat Bankası ve İnegöl Belediyespor'dan sonra geçen sezon İzmir ekibinde mücadele etmişti.

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