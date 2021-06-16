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Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Tarık Öztekin'i transfer etti

16.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Tarık Öztekin'i transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, pasör Tarık Öztekin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Tarık Öztekin ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yeni sezonda genç ve deneyimli oyunculardan harmanlanmış bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Takımda transfer etmeyi düşündükleri iki pasörden biri olan Tarık Öztekin ile anlaştıklarını ifade eden Sözen, şunları aktardı:

''Geçtiğimiz sezon Konya Büyükşehir Belediyesi ve TÜRŞAD takımları olmak üzere aynı sezonda iki farklı takım formasıyla deneyimler edinen genç oyuncumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum."

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