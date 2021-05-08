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Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Belaruslu oyuncu Miskevich'in sözleşmesi uzatıldı

08.05.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Belaruslu oyuncu Miskevich'in sözleşmesi uzatıldı

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'in sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Miskevich'in ile 2021-2022 sezonu için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yeni sezon hazırlıklarını titizlikle ve sabırla yürüttüklerini belirtti.

Takıma önemli katkılar sağlayan Miskevich'in ile gelecek sezonda da yola devam etme kararı aldıklarını aktaran Sözen, transfer çalışmaları kapsamında, Koray Şahin ile sözleşme yenilediklerini ve Adilcevaz Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulüpleri Derneği (TÜRŞAD) takımının formasını giyen 21 yaşındaki Fatih Yörümez'i transfer ettiklerini anımsattı.

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