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Efeler ligi emin adımlarla ilerliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol 1.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, dün oynana play-off yarı final karşılaşmalarında rakibi TFL Altekma’yı 3-1 mağlup ederken, grubun son maçına da bu akşam çıkacak.
Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor ligi zirvede tamamlayarak play-off karşılaşmalarında başladı. Play-off’un 2’inci grubunda mücadele veren Haliliye ekibi Ankara’da oynanan karşılamaların ilki olan Cizre Belediyespor’a yenilirken dün oynan Altekma karşılamasında rakibini 3-1 yenmeyi bildi. Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor zorlu İzmir ekibini 22-25, 25-23, 22-25, 23-25’lik setlerle mağlup etti.
Haliliye ekibi, play-off yarı finalin son karşılaşmasını bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor ile karşı karşıya geliyor. 17.30’da başlayacak karşılaşmayı Haliliye Belediyespor galibiyetle kapatırsa 4 takımın kaldığı finallere ismini yazdırmış olacak.
Altekma karşılaması sonrası sporcular ve teknik heyet galibiyet sevincini sahadan soyunma odasına taşıdı. Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı sporcuları soyunma odasında ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.
Maç sonrası değerlendirme yapan Halililye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, “ Zorlu İzmir ekibini yendiğimiz için çok mutluyuz. Sporcu ve antrenörlerimiz tebrik ediyorum. Takımımız ligin başından beri aynı parola ile devam ediyor. Play-off karşılaşmalarının ilki olan Cizre maçını kaybetmemiz bizleri biraz üzmüş olsa da Haliliye ekibi kendini Altekma galibiyeti ile tekrardan moraller yükseldi. Efeler Ligi’ni bir adım daha yaklaştık. Bugün oynayacağımız Kocaeli karşılamasını da kazanırsak 4 takımın kaldığı final maçlarına ismimizi yazdırmış olacağız. Ben şimdiden tüm sporcularımızı başarılar diliyorum” dedi.

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