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Efeler Ligi'nde Solhanspor, Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek

20.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Efeler Ligi'nde Solhanspor, Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek

BİNGÖL (AA) - Solhanspor, AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta karşılaşmasında yarın sahasında Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Solhanspor-Tokat Belediye Plevne müsabakası saat 16.00'da başlayacak.

Solhanspor Basın Sözcüsü Abdullah Bildik, yaptığı yazılı açıklamada, son 3 haftada elde ettikleri galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti.

Takımlarının Tokat Belediye Plevne maçına hazır olduğunu aktaran Bildik, "Bursa, Arhavi ve Sorgun ile oynadığımız karşılaşmaları galibiyetlerle tamamlayarak önemli avantaj elde ettik. Bu galibiyetleri taraftarımıza armağan ediyoruz. Sporculara ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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