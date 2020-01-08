Efeler misafirleri “Hoşgeldiniz” totemiyle karşılıyor

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin girişlerinde yer alacak ‘Efeler’e Hoşgeldiniz’ totemlerinin ilkini yerleştirdi. Muğla Karayolu üzerinde yer alan totemde ‘Efeler İlçemize Hoşgeldiniz’ yazısıyla Başkan Atay’ın fotoğrafı yer alıyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Merkez ilçe konumunda yer alan Efeler’in ilçe girişinde tabelası olmaması trajik bir durum. Bu yüzden göreve gelir gelmez gündeme aldığımız konulardan bir tanesi de bu olmuştu. Fakat sağlıklı dönüş alamamamızdan dolayı ilçe girişlerine totem yerleştirdik. Kısa süre içerisinde geç kalınan bu durumu diğer ilçe girişlerine de yerleştirerek gidereceğiz” dedi.



