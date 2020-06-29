Efeler Salı Pazarı yeniden açılıyor

Normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Efeler’de yaşayan vatandaşların ve pazar esnafının mağduriyetini gidermek için Efeler Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleşen toplantı sonucunda alınan kararla; Zafer Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı kapılarını vatandaşlara tekrardan açıyor.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Manifaturacılar Odası, Manavlar ve Pazarcılar Odası, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, Ayakkabıcılar Odası ve Züccaciyeciler Odası başkanları katıldı. Toplantı sonucunda alınan ortak kararla Pazar esnaflarının ve vatandaşların mağdur edilmemesi için, Zafer Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı tekrardan ilçede yaşayan vatandaşların hizmetine açılıyor.



