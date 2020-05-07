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Efeler yaza hazırlanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.05.2020 16:04 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bahçesinde çim biçme işlemi gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bahçesinde çim biçme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler yeşil alanların rutin bakımını yaptı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Diş Hekimliği Fakültesi etrafında bulunan yabani otların temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirdi. Yaz aylarının kendisini hissettirmesi ile artış gösteren çimlerin biçilmesi ve yabani otların temizlenmesinin ardından yeşil alanlar daha güzel bir görünüme kavuştu.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, halk sağlığı ön planda tutularak titizlikle gerçekleştirildi. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti. Çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

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Beyza Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
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