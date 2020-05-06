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Efeler’de 14 bin 912 talep yerine getirildi

AYDIN HABERLERİ  | 06.05.2020 09:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 22 Mart-04 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların 14 bin 912 talebi yerine getirildi.Aydın Valiliği himayesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Efeler ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 22 Mart-04 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların 14 bin 912 talebi yerine getirildi.
Aydın Valiliği himayesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Efeler ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. 22 Mart tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların yardımına koşan vefa ekibi, en çok vatandaşların banka işlemlerinde yardımcı oldu. Yerine getirilen 14 bin 912 talepten, 98’i Acil Servis, 125’i Pazar Alışverişi, 555’i Yol İzin Belgesi, 1068’i Eczane İlaç, 1333’ü PTT İşlemleri, 1442’si Diğer, 1474’ü hastane işlemleri, 2 bin 295’i Gıda Market, 2 bin 595’i Sosyal Yardım, 4 bin 07’si ise Banka İşlemleri’nden oluştu.
En çok başvuru Efeler Mahallesi’nden yapıldı
Efeler Vefa Sosyal Destek Merkezi’ne ilk 10 Mahalle arasında en çok başvuru 1024 ile Efeler Mahallesi’nden yapıldı. En çok başvuru da bulunan diğer mahallerde ise, Osman Yozgatlı’dan 954, Girne’den 805, Umurlu’dan 712, Meşrutiyet’ten 700, Kemer’den 649, Cumhuriyet’ten 648, Orta Mahalle’den 614, Kurtuluş’tan 546, Mimar Sinan Mahallesi’nden 541 talep yerine getirildi.
Yaş grubuna bakıldığında ise 4 bin 045 ile en çok başvuru 65 yaş altı vatandaşlar yaparken, 65-69 yaş aralığında 3 bin 351 kişi, 70-74 yaş aralığında 2 bin 612 kişi, 75-79 yaş aralığında 1610 kişi, 80 yaş üzerinde ise 1883 kişi başvuruda bulundu.

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Aysen Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Barış Eczanesi
Nazilli
Çankır Eczanesi
Nazilli
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