Efeler’de 3’üncü Gastronomi Festivali başlıyor

Festival, 8-9-10 Mart tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleşecek.

Beyaz önlüklerin yöresel lezzetleri sunmak için giyileceği festivalin programı açıklandı. Üç gün boyunca devam edecek lezzet şöleninde yemek yarışmaları, mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller, söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalde; dünya çapında tanınmış şefler ve ünlü isimler de yer alacak.

Başkan Atay’ın Efeler’e özgü tatların ve Ege mutfağının tanıtımı için büyük önem verdiği festival, 8 Mart Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle başlayacak.

Açılışın ardından İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) Kadınlar Günü’ne Özel Dünyanın Bütün Renkleri adlı sergi ziyarete açılacak. Sergi ve Aydın Ticaret Borsası’nın Zeytinyağı Tadım Paneli gün boyu devam edecek. 14.15’te ise Şefler Dario Belmonte, Francesco Sernicola, Carmine Pierno tarafından Mutfak Atölyesi ve Söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiler aynı gün saat 15.00’te Öğretmen Yemek Araştırmacısı ve Yazar Havva Çetintürk’ün moderatörlük yapacağı, üretici kadınlar Hüsniye Varhan ve Dilek Yıldız’ın konuşmacı olduğu “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Efelerli Üreten Kadınlar Konuşuyor” konusuyla devam edecek. Saat 16.00’da sahne yemek yarışmalarının ilk bölümü olan ‘Zeytinyağlılar’ın olacak. Festivalin ilk günü saat 17.00’de zeybek gösterisi ve 18.00’deki Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu’nun gösterisi ile sona erecek.

Bu çapta bir gastronomi festivalinin Efeler’de üçüncü kez düzenlendiğine dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, festival için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Atay, “Efelerimizde gelenekselleştirdiğimiz Gastronomi Festivali’mizin hazırlıkları için yoğun emek sarf ediyoruz. İlçemizin, ilimizin ve Ege’nin yöresel yemeklerinin tadılacağı ve tanıtılacağı bir festival daha gerçekleştireceğiz. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün sürecek festivalimize ve 8 Mart Cuma günü saat 14.00’teki açılış törenimize bekliyoruz” diye konuştu.



