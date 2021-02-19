Efeler’de amatör telsiz istasyonu kurulacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan arasında imzalanan protokol ile Efeler’de Acil Afet Haberleşme ve Amatör Telsiz İstasyonu kurulacak. Kentte olası bir afet yaşanması halinde, acil afet haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacak ve haberleşmede aksama yaşanmayacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, depremle gerçeğiyle ilgili tedbirler almaya devam ediyor. Kentte yaşanacak olası bir depremle ilgili yaptığı çalışmaları sürdüren Başkan Atay, bu kapsamda TRAC Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan ile olası bir depremin en az hasarla atlatılabilmesi amacıyla protokol imzaladı. Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Atay, “Öncelikle gerçekleştirdiğimiz deprem calıştayına gelerek, bizleri dernek olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirdiği için Kaan Çalışkan’a çok teşekkür ederim. Yaptıklarını bizimle paylaştı, bizi bilgilendirdi. Ve bu bilgiler doğrultusunda yaptıkları işin ne kadar doğru, ne kadar önemli bir iş olduğunu öğrendik. Kuracağımız istasyon ile toplumumuza deprem olduğu zaman ne kadar yararlı olacağına inandığımız için bugün bu protokole imza atıyoruz. Kaan Çalışkan’a, Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Duruoğlu’na, Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Hanife Munglay’a çok teşekkür ederim. Onlar bu çalışmalarla toplumun böle bir felaket olduğu zaman en az hasarla atlatılabilme konusundaki duyarlılıklarını ortaya koydular. Bizim yerel yöneticiler olarak sorumluluğumuz bu duyarlı davranışlarına gerekli olan alt yapıyı sağlamak ve hizmet etmektir. Efeler halkımız adına bir kez daha kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.