YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de amatör telsiz istasyonu kurulacak

Efeler’de amatör telsiz istasyonu kurulacak

19.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Efeler’de amatör telsiz istasyonu kurulacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan arasında imzalanan protokol ile Efeler’de Acil Afet Haberleşme ve Amatör Telsiz İstasyonu kurulacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan arasında imzalanan protokol ile Efeler’de Acil Afet Haberleşme ve Amatör Telsiz İstasyonu kurulacak. Kentte olası bir afet yaşanması halinde, acil afet haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacak ve haberleşmede aksama yaşanmayacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, depremle gerçeğiyle ilgili tedbirler almaya devam ediyor. Kentte yaşanacak olası bir depremle ilgili yaptığı çalışmaları sürdüren Başkan Atay, bu kapsamda TRAC Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan ile olası bir depremin en az hasarla atlatılabilmesi amacıyla protokol imzaladı. Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Atay, “Öncelikle gerçekleştirdiğimiz deprem calıştayına gelerek, bizleri dernek olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirdiği için Kaan Çalışkan’a çok teşekkür ederim. Yaptıklarını bizimle paylaştı, bizi bilgilendirdi. Ve bu bilgiler doğrultusunda yaptıkları işin ne kadar doğru, ne kadar önemli bir iş olduğunu öğrendik. Kuracağımız istasyon ile toplumumuza deprem olduğu zaman ne kadar yararlı olacağına inandığımız için bugün bu protokole imza atıyoruz. Kaan Çalışkan’a, Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Duruoğlu’na, Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Hanife Munglay’a çok teşekkür ederim. Onlar bu çalışmalarla toplumun böle bir felaket olduğu zaman en az hasarla atlatılabilme konusundaki duyarlılıklarını ortaya koydular. Bizim yerel yöneticiler olarak sorumluluğumuz bu duyarlı davranışlarına gerekli olan alt yapıyı sağlamak ve hizmet etmektir. Efeler halkımız adına bir kez daha kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan ise şöyle konuştu: “Bugün burada Efeler Belediyemizle dernek şubemiz arasında şehrimizde olası bir afet yaşanması seklinde acil afet haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve şehrimizde haberleşmenin aksamaması için bir protokole imza atıyoruz. Afet durumları dışında da şehrimizde artık öğrencilerimize ait uydu haberleşmesi uzay çalışmaları ve bilimsel çalışmalar yapılıyor olacak. Bu konuda bize destek veren ve bu protokole imza atan başkanımız Fatih Atay’a da teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunuyoruz.”

Efeler’de amatör telsiz istasyonu kurulacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:47
Öğle
13:27
İkindi
16:29
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Elifnur Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Haftasonları, otogar seferleri başladı

Haftasonları, otogar seferleri başladı

Ankara’dan Karacasu’ya destek sözü

Ankara’dan Karacasu’ya destek sözü

ALES sınavı için Özel Şehiriçi Halk otobüsleri hizmet verecek

ALES sınavı için Özel Şehiriçi Halk otobüsleri hizmet verecek

’Menülerde Coğrafi İşaretli Ürünler’ konulu söyleşi gerçekleşti

’Menülerde Coğrafi İşaretli Ürünler’ konulu söyleşi gerçekleşti

Ekmeklerini balıktan çıkaran Aydınlı çift, 40 yıldır birlikte kürek çekiyor

Ekmeklerini balıktan çıkaran Aydınlı çift, 40 yıldır birlikte kürek çekiyor

Aydın’da 570 bin evli vatandaş bulunuyor

Aydın’da 570 bin evli vatandaş bulunuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.