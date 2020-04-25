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Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 25.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden oluşan ekip, “Efeler Belediyesi Çalışıyor” sloganıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kemer Mahallesi’nde bulunan sokak aralarında oluşan yabani otların biçimi, park ve bahçelerde çim alanların tadilatı ve çim biçme işlemleri gibi tüm bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden oluşan ekip, “Efeler Belediyesi Çalışıyor” sloganıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kemer Mahallesi’nde bulunan sokak aralarında oluşan yabani otların biçimi, park ve bahçelerde çim alanların tadilatı ve çim biçme işlemleri gibi tüm bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde üst yapı ve tamirat çalışması gerçekleştirirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi’nde modern araçlar ve deneyimli personeli ile sokak ve caddeleri köpüklü sularla yıkayarak tertemiz bir hale getirdi.

Yapılan çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Atay, “Çalışma arkadaşlarımız büyük bir öz veriyle Efeler genelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yerel yönetimlerin asli görevi olan hizmetleri eksiksiz olarak gerçekleştiriyoruz. Birimlerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar artarak kesintisiz olarak devam edecektir” dedi.

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