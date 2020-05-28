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Efeler’de camiler Cuma namazına hazır

AYDIN HABERLERİ  | 28.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, korona virüsü salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kılınacak ilk Cuma namazı öncesinde ilçe genelindeki camilerde yabani otların temizliği ve çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, korona virüsü salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kılınacak ilk Cuma namazı öncesinde ilçe genelindeki camilerde yabani otların temizliği ve çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Başkan M. Fatih Atay, “İnanıyorum ki vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralına, alınacak tedbirlere ve cami görevlilerinin uyarılarına uygun bir şekilde ibadetlerini yerine getireceklerdir” dedi.
Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte camiler ilk Cuma namazı için hazırlanıyor. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler’de belirlenen 153 caminin avlusunda tedbirler gözetilerek kılınacak Cuma namazı öncesinde kolları sıvadı. Ekipler tarafından vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için cami avlularında yabani otların temizliği ve çim biçme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade eden Tepe Camii ve Akarca Camii imamları Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, camilerin tekrar ibadete açılmasının salgın sürecinde vatandaşa moral vereceğini belirterek, “Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana ilçemizde ortaya koyduğumuz mücadeleyle yayılma tehlikesini olabildiğince azalttık. Salgın sürecinde ibadethanelerimize rutin hijyen çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi de kılınacak ilk cuma namazından önce halkımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralına, alınacak tedbirlere ve cami görevlilerinin uyarılarına uygun bir şekilde ibadetlerini yerine getireceklerdir” diye konuştu.

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