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Efeler’de çöp konteynerleri yenileniyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Atay’ın talimatıyla ilçe genelinde 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde temizlik hizmetlerini sürdürüyor.Daha temiz bir Efeler için yeni nesil çöp konteynerleri, eski tiplere göre hem daha az yer kaplıyor hem de koku ve sızıntı yapmıyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Atay’ın talimatıyla ilçe genelinde 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde temizlik hizmetlerini sürdürüyor.
Daha temiz bir Efeler için yeni nesil çöp konteynerleri, eski tiplere göre hem daha az yer kaplıyor hem de koku ve sızıntı yapmıyor. Görüntü olarak da daha güzel bir çevre oluşturuyor. 3 bin 750 litre çöp haznesi olan soğuğa ve güneşe dayanıklı yeni nesil çöp konteynerleri kötü kokuları içinde tuttuğu gibi çöp suyu sızıntısına ve çöplerin etrafa yayılmasına engel oluyor. Yer üstü çöp konteynerleri, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü koku ve bakterilerin önlenmesi amacıyla düzenli olarak Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıyor.
Efeler Belediyesi’nin kısa sürede kentin her noktasına yerleştireceği yeni nesil çöp konteynerleri sabit, aynı zamanda vatandaşın çöple temas etmeden temiz şekilde kullanımını sağlayacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Efeler ’de korona virüs ile mücadele kapsamında çalışma arkadaşlarımızla yoğun mesai harcıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde Efelerli vatandaşlarımızı salgın hastalık korona virüsle mücadele konusunda basın yayın organları aracılığıyla bilinçlendiriyoruz. Yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı oluyoruz. Sağlık işleri Müdürlüğü ekiplerimiz halka açık alanlarda aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Efeler ’e kazandırdığımız yeni nesil çöp konteynerleri de vatandaşlarımızın çöp konteynerlerine temas etmemesi için donatılmış durumda. Umarız en kısa sürede en az kayıpla salgın hastalıktan kurtuluruz” dedi.

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