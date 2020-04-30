YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de depreme karşı güvenli yapılaşmanın temelleri atıldı

Efeler’de depreme karşı güvenli yapılaşmanın temelleri atıldı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Efeler’de depreme karşı güvenli yapılaşmanın temelleri atıldı

Efeler Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma ile deprem kuşağında yer alan Efeler’de yapı güvenliğine uygun kentleşme çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru’nun imzalarıyla yürürlüğe konan iş birliği anlaşması ile deprem kuşağı içerisinde yer alan Efeler sınırları içinde sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve ekonomik kaynakların korunması, amaçlanıyor.
İmza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Jeoloji Mühendisliği mesleği ve yapmış oldukları hizmet Efeler için çok önemli. Çünkü ilçemiz biliyorsunuz ki deprem bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle Jeoloji Mühendisliği önemli bir meslek. Bu önemi bilen bizler Efeler halkına daha mutlu ve güvenli bir yaşam sunmak için bu protokolü imzalıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Korona virüs salgınına karşı Efeler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcilisi Hasan Kuru, Efeler Belediyesi’nin vatandaşın sağlığı için gereken her şeyi yaptığını vurgulayarak süreçte destek olmaya hazır olduklarının altını çizdi. Kuru, “Jeoloji Mühendisleri Odası, kamu yararına çalışan bir meslek odasıdır. Efeler Belediyesi ile iş birliği yaparak hizmetlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve bilimsel katkıda bulunarak vatandaşlarımıza sunulabilmesi için bu protokolü oldukça önemli ve değerli buluyoruz. Bu noktada Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a ve emeği geçen birim amirlerimize teşekkürü borç biliyoruz” diye konuştu.

Efeler’de depreme karşı güvenli yapılaşmanın temelleri atıldı

Efeler’de depreme karşı güvenli yapılaşmanın temelleri atıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Aydın Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.