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Efeler’de “Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar” konuşuldu

AYDIN HABERLERİ  | 25.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin her ay düzenlediği, Efeler’de Sağlıklı Günler etkinliğinin bu ay ki konuğu Prof.

Efeler Belediyesi’nin her ay düzenlediği, Efeler’de Sağlıklı Günler etkinliğinin bu ay ki konuğu Prof. Dr. Murat Akova oldu. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda bu ay “Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar” konuşuldu.
Efeler Belediyesi’nin düzenlediği “Efeler ’de Sağlıklı Günler” konferansının bu ay ki konuğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova oldu.
Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay programın açılışında yaptığı konuşmaya Elazığ merkezli gerçekleşen deprem sebebiyle zarar gören Elazığ ve çevresinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak başladı. Atay, “Türkiye’de enfeksiyon denilince akla gelen ilk beş isimden birisi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova’ya bugün bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum ” dedi.
Prof. Dr. Akova konuşmacı olarak katıldığı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün düzenlediği konferansta dünya genelindeki hastalıklar ve kayıplardan, Dünya genelindeki ve Türkiye’deki ortalama yaşam süresinden bahsedildi. İnsanlık tarihindeki salgın hastalıkların nasıl çoğaldığı, kıtalar arasında nasıl yayıldığı ve bu salgın hastalıklardan korunmak için nasıl önlem alınması gerektiği konuşuldu.
Konferans, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova ile vatandaşlar arasında soru cevap şeklinde devam etti.

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