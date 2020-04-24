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Efeler’de hizmet aralıksız sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile boş kalan parklarda ve sokaklarda çalışmalarda bulundu.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile boş kalan parklarda ve sokaklarda çalışmalarda bulundu.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla bir yandan korona virüs salgınının kentte yayılmasını engellemek için hijyen çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi çalışanları, bir yandan da rutin hizmetlerini sürdürüyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından boş kalan ilçe sokaklarında ve parklarda çim biçme, bakım ve yeşil alan düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaların, ilçenin hem kırsal hem de merkez mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdüğü bildirildi.
Vatandaşlar, korona virüs salgını döneminde büyük emek harcayarak kente hizmet etmek için fedakârca çalışan Efeler Belediyesi ekiplerine ve Başkan Atay’a teşekkür etti.

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