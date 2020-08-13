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Efeler’de kaza: 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 13.08.2020 12:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Efeler’in Aydın - İzmir Karayolu Kardeşköy Kavşağı’nda saat 10.30 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Efeler’in Aydın - İzmir Karayolu Kardeşköy Kavşağı’nda saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşaktan Kardeşköy Mahallesi’ne dönen Akif K. yönetimindeki 09 M 0486 plakalı Peugeot J9 minibüse, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Heybet Y. idaresindeki 09 SY 204 plakalı Fiat Uno marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, araç içerisinde bulunan Ayşe Y. ve sürücü Heybet Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü ile yolcuları, kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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