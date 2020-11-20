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Efeler’de Kemer ve Çarşamba Pazarları açılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.11.2020 09:31 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Korona virüs vakalarındaki artışı engellemek için pazar yerlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla, Meşrutiyet Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı ile Kemer Pazar Yeri’nin yeniden açılacağını duyurdu.Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan, mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine aldıkları kararla ilgili olarak; “Vatandaşlarımız sıklıkla tercih ettikleri için pazar günleri kurulan Efekent Kapalı Pazar Alanı, cuma günleri kurulan Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Nevzat Biçer Parkı’nın yanında kurulan Çarşamba Köylü Pazarı’nda yoğunluk oluşuyor.

Efeler’de Kemer ve Çarşamba Pazarları açılıyor

Efeler Belediyesi, Korona virüs vakalarındaki artışı engellemek için pazar yerlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla, Meşrutiyet Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı ile Kemer Pazar Yeri’nin yeniden açılacağını duyurdu.
Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan, mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine aldıkları kararla ilgili olarak; “Vatandaşlarımız sıklıkla tercih ettikleri için pazar günleri kurulan Efekent Kapalı Pazar Alanı, cuma günleri kurulan Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Nevzat Biçer Parkı’nın yanında kurulan Çarşamba Köylü Pazarı’nda yoğunluk oluşuyor. Virüsün bulaş riski de bu yoğunluk sebebiyle artabiliyor. Biz de bunun üzerine alternatif pazar yerlerini çeşitli alanlara yayarak yoğunluğu azaltmak amaçladık. Kemer Pazarı’nı ve Meşrutiyet Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı’nı yeniden açma kararı aldık” diye konuştu.
Böylece Çarşamba ve Pazar günleri ilçede 2 pazar yerinde alışveriş yapılabileceğini söyleyen Başurgan, bu Pazar günü uygulamanın başlayacağını ifade etti.

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