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Efeler’de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı

23.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkez ilçe dışında kalan mahalle muhtarlıklarının kırsal mahalle statüsüne kazandırılması için düğmeye bastı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkez ilçe dışında kalan mahalle muhtarlıklarının kırsal mahalle statüsüne kazandırılması için düğmeye bastı. Belediye meclisinde gündeme getirilecek olan düzenleme ile yöre halkının avantaj sağlaması bekleniyor.
Efeler Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile mahalle olan köy ve beldelerin tekrar kırsal mahalle statüsüne geçmesi için harekete geçti. Nevzat Biçer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı ile muhtarlar ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, düzenleme ile ilgili muhtarları bilgilendirdi. Belediye meclisinde gündeme getirilecek olan düzenlemenin avantaj sağlayacağını ifade eden Başkan Atay; “Bunu fırsat olarak görmeliyiz. Bu düzenleme ile birlikte bazı giderlerin indirimi yapılacak” dedi.
Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Atay, toplantıda muhtarlara seslenerek; “Her ne kadar 5216 sayılı yasayla mahalleye dönüşmüş olsanız da yerleşim yerinin merkeze olan uzaklığı, belediye hizmetlerinden tam rasyonel hizmet alamayışınız nedeniyle bu yasa çerçevesinde kırsal mahalle olarak kabul edilmenizi uygun görebiliyor. Bununla ilgili olarak da sizlerin müracaatı gerekiyor. 1 Mart’ta yapacağımız mecliste de bu maddeyi gündeme alacağız. Sizlerin kırsal mahalle özelliği taşıdığınıza dair Efeler Belediye Meclisi’nden karar çıkaracağız. Onu da Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğiz. Onlar da 90 gün içinde meclis kararıyla onaylayacaklar. Tabii bundan merkez ilçedeki 22 mahallemiz yararlanamıyor. Diğer mahallelerimiz yararlanacak. O mahallelerin bazı giderleriyle ilgili indirim söz konusu olacak. O indirimden de doğal olarak halkımız yararlanacak. Avantajınıza olan bir şey. Kırsal mahalle özelliğinden dolayı halkın giderlerinde azalma söz konusu olacaktır. Bu bir fırsattır. Bundan yararlanmanız iyi olur” dedi.
Başkan Atay toplantının ardından muhtarlara, mahallelerinin krokisinin bulunduğu haritayı hediye etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının sonunda muhtarlar, kırsal mahalle statüsüyle ilgili hazırlanan dilekçeleri teslim etti.

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