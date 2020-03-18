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Efeler’de Korona virüs tedbirleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi korona virüse karşı şehri dezenfekte etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Efeler Belediyesi korona virüse karşı şehri dezenfekte etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, Efeler’deki çöp konteynerlerini köpüklü su ile temizledi ve Salı Pazarı alanını salgını önlemek için ilaçladı.
Virüsün ülkede görüldüğü ilk günden bu yana vatandaşların sağlığı için sıkı tedbirler alan ve çalışmaların başında bizzat bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, salgınla mücadele etmeye devam ediyor.
Vatandaşların haftalık alışverişlerini yaptıkları Salı Pazarı’nın toplanmasının ardından Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, alanı köpüklü sularla fırçalayarak özenle temizleyip ilaçladı. Çöp konteynerlerini de düzenli olarak antiseptik ilaçlarla dezenfekte eden personelin yoğun ve özverili çalışması ile olası risklerin önüne geçildi.
İlçedeki ortak kullanım alanlarının sıhhati için tüm imkanları seferber eden Efeler Belediyesi bu süreçte ibadethaneleri, kahvehaneleri, kültür merkezlerini ve şehir içi halk minibüslerini de dezenfekte etti.

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