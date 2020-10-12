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Efeler’de kültür ve sanat etkinlikleri başlıyor

AYDIN HABERLERİ  | 12.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı Kültür ve Sanat Etkinlikleri 16 Ekim Cuma Günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda başlıyor.Efeler’de kültür ve sanat çalışmalarının daha fazla gerçekleştirilmesi için göreve geldiği günden bu yana yoğun emek harcayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapılan yenileme çalışmaları ile Pınarbaşı Mesire Alanı’nı adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirdi.

Efeler’de kültür ve sanat etkinlikleri başlıyor

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı Kültür ve Sanat Etkinlikleri 16 Ekim Cuma Günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda başlıyor.
Efeler’de kültür ve sanat çalışmalarının daha fazla gerçekleştirilmesi için göreve geldiği günden bu yana yoğun emek harcayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapılan yenileme çalışmaları ile Pınarbaşı Mesire Alanı’nı adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirdi. Birbiri ardına düzenlenen faaliyetlerle sanata kapılarını ardına kadar açan kent, 16-27 Ekim tarihleri arasında Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
“Efeler tiyatroya doyacak”
Duru Tiyatro oyuncuları Emre Kınay ve Buket Derelioğlu’nun performanslarını sergilediği “İki Bekar” 16 Ekim Cuma Günü, Türk Edebiyatı’nın efsane kalemlerinden Sabahattin Ali’nin yazdığı, Birgül Yeşiloğlu Güler’in oyunlaştırdığı “Değirmen” 17 Ekim Cumartesi Günü; Faruk Sofuoğlu, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Tuba Erdem, Burçak Kabadayı gibi ünlü oyuncuların sahne aldığı 2 perdelik iddialı komedi oyunu “Hayat Kime Güzel” 23 Ekim Cuma Günü sergilenecek. Etkinler kapsamında son olarak Bilge Erenus’un yazdığı ve 1980’lerden bu yana çeşitli sanatçılar tarafından defalarca sahneye konan kült tiyatro oyunu “Güneyli Bayan”, duayen tiyatrocu Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in performansıyla 27 Ekim Salı Günü Efeler halkının beğenisine sunulacak. Tüm oyunların saat 20.00’de sahneleneceği açıklandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları gözetilerek sahnelenecek oyunların davetiyeleri, Efeler Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.
Öte yandan Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün sahne aldıkları “Burda Olan Burda Kalır” isimli oyun da Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla 24 Ekim Cumartesi Günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sergilenecek. Oyunun biletleri Sıla Kitapevlerinden temin edilebileceği açıklandı.

Efeler’de kültür ve sanat etkinlikleri başlıyor

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