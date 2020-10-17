Efeler’de kültür ve sanat etkinlikleri İki Bekar’la başladı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenen “İki Bekar” adlı tiyatro oyunu Efelerli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Duru Tiyatro oyuncuları Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’nun sergiledikleri komedi performansı beğeniyle izlendi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan vatandaşları sanat etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan tiyatroların maddi ve manevi zorluk yaşadığı bu dönemde sanat sektörüne destek verilmesi, Efeler halkının kültür ve sanat faaliyetlerinden uzaklaşmaması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Başkan Atay’ın eşi Güneş Atay ile birlikte izlediği oyunu, İyi Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, İyi Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Turgay Akgüller ve Efeler Belediyesi meclis üyeleri de seyretti.

Amerikalı oyun yazarı Sam Bobrick’in yazdığı, usta oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’nun rol aldığı oyunda, aşkı ısrarla kovalayan Shanette ile aşktan kaçarken yine aşka düşen Jack’in bir düğünde başlayan komik hikayesi anlatıldı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenen oyun, Efeler halkının büyük beğenisini topladı. Ünlü oyuncular seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Oyun sonunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve eşi Güneş Atay, oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’na çiçekler takdim etti. Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok zor günler geçirildiğini hatırlatan Başkan Atay, “Birçok tiyatro emekçisi kardeşimiz bu süreçte para kazanamadılar. Bizler de onların sanat yapmalarına ve biraz olsun rahat nefes alabilmelerine katkı sağlamak için Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ni düzenledik. Onlarla bu gece birlikte olmaktan çok gurur duyduk ve mutlu olduk. Böyle bir süreçte sadece ekonomik kazanım elde etmek için değil toplumun sanatsız kalmaması için de bu gece bizimle birliktelerdi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

