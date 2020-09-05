YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Efeler’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 01:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü kaçtı.Kaza, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi mevkiinde saat 00.00 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü kaçtı.
Kaza, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi mevkiinde saat 00.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın yönünde seyir halinde olan 09 H 7161 plakalı araç sürücüsü, aynı yönde ilerleyen 09 AAR 407 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç savrularak refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 09 AAR 407 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, 09 H 7161 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan yaralıları dışarıya çıkarttı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücünün de yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:49
Akşam
19:40
Yatsı
20:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.