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Efeler’de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıkları bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla Kurban Bayramı’nda yapılacak kabir ziyaretlerine hazırlıyor.

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıkları bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla Kurban Bayramı’nda yapılacak kabir ziyaretlerine hazırlıyor. Rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar Kurban Bayramı öncesi hız kazandı.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Osman Yozgatlı Mahallesi’ndeki Tellidede Mezarlığı’nda, mezarlar arasındaki yürüyüş alanlarını kaplayan otlar biçildi. Ziyaretler sırasında vatandaşa güçlük yaşatacak dikenler ve çalılar belediye çalışanları tarafından özenle temizlenerek genel bakım işlemleri tamamlandı.
Başkan Atay tedbirleri hatırlattı
Bayrama korona virüs şartları altında girildiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu. Başkan Atay, yaklaşan Kurban Bayramı’nın kentte sağlıklı bir şekilde kutlanması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek, “Arife Günü yoğun olmak üzere Kurban Bayramı boyunca vatandaşlarımız, sevdiklerini, kabirleri başında dualarla anmak için mezarlıkları ziyaret ediyorlar. Efeler halkının daha rahat bir ortamda kabir ziyaretinde bulunması için belediye ekiplerimiz, ilçe genelindeki mezarlıklarda rutin çalışmalara yoğunluk verdi. Temizlik çalışmaları ile halkımızın sağlıklı şartlar altında mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için emek veriyoruz” diye konuştu.
Mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis
Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların, arife günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bey Camii önünden Tellidede ve Kemer mezarlıklarına her saat başı ücretsiz sefer yapan minibüslerden yararlanabilecekleri duyuruldu.

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