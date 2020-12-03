Efeler’de Otizm Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı

Efeler Belediyesi tarafından otizmli bireyler için Yedieylül Mahallesi’nde inşa edilecek Otizm Yaşam Merkezi’nin temeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen törenle atıldı.

Efeler Belediyesi’nin ilçedeki 400 otizmli bireyin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanması, sanatsal faaliyetler gerçekleştirerek sosyalleşmesi için projelendirdiği Otizm Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenen törende Başkan Atay’ın butona basmasıyla inşaat çalışmaları başladı.

Törende; Başkan Atay, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Özdemir, Yedieylül Mahalle Muhtarı Mevlüt Zeren ve Efeler Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Gamze Kaynar proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Başkan Atay, engelliler ve yaşlılar için de söz verdi”

Otizm Yaşam Merkezi’nin temel atma töreni için 3 Eylül Uluslararası Engelliler Günü’nü özellikle seçtiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bundan 2 yıl önce seçimlere girerken yurttaşlarımızın karşısına çıkıp vaatlerde bulundum, neler yapacağımı söyledim. İşte bugün de bu vaatlerimin bir tanesini hayata geçirmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. ‘Ne söz verdiysem yerine getireceğim’ dedim ve yerine getirmeye devam ediyorum” dedi.

Otizm Yaşam Merkezi’nde haftada, 400 otizm tanısı konmuş bireyin hizmet alacağını söyleyen Başkan Atay, konuşmasının devamında engelliler ve yaşlılar için de yaşam merkezleri kuracaklarının müjdesini verdi. Atay, “Merkezimiz hem yeterli kapasiteye sahip hem de merkezimizde sürdürülebilir eğitim için tüm altyapı hizmetleri hazır hale getirilecek. Efeler Belediyesi olarak otizmle ilgili gereken yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Bir söz daha vermiştim. Engellilerimiz ve yaşlılarımız için yaşam merkezleri kuracağımızı söylemiştim. Engelli çocukları olan ve evlatlarının bakımı için tüm zamanlarını harcayan aileler, çocuklarını iki üç günlüğüne yapacağımız bu merkezlere emanet edip tatil yapabilecekler. Yeni yılla birlikte bu merkezlerin de temelini atmak için inşallah bir araya geleceğiz. Umarım o zamana kadar korona virüsten kurtuluruz da daha kalabalık, daha coşkulu bir törende birlikte oluruz” diye konuştu.

“Atay’ın yaktığı mavi ışık içimizi ısıttı”

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Özdemir, yapılan merkezle otizmli bireylere ve ailelerine verilen öneme verildiğine dikkat çekerek, “Otizm Yaşam Merkezi, Otizm Spor Merkezi, Otizm Kafe. Ne büyük hayaller bizim için. Bizlere ne kadar değer verildiğinin bir göstergesidir. Yüreklerde insan sevgisi taşındığının bir işaretidir. Büyüksün Aydın, büyüksün Efeler, büyüksün başkanım” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Özdemir, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Başkanım, her zaman olduğu gibi yine ülkemiz genelinde ilkleri yaparak yüreklere sevgiyi ekiyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur’ sözünü yaşatarak, farkındalığımızı artırarak daha iyi bir eğitim daha iyi bir gelecek için neler yapılabileceğini herkese gösteriyorsunuz. Otizm bir bulaşıcı hastalık değildir. Eğitimle, sporla düzeltilebilir, çok yol kat edilebilir. Belediyemizin bizler için yüreğinde yakmış olduğu ‘Mavi Işık’ içimizi ısıttı. Geleceğe güvenle bakmamızı sağladı. Yanımızda olduğunu her zaman hissettiren Sayın Mehmet Fatih Atay başkanımızın ellerini omuzlarımızda hissettik. Elimizi tutan başkanımızla merkezimizde neler yapabileceğimizi önce Efeler sonra tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Otizmi yaşayan gençler ve aileleri olarak bu projede emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum.”

“Çok büyük bir görev yerine getiriliyor”

Otizm Yaşam Merkezi’nin mahallelerinde yapılacak olmasından çok büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Yedieylül Mahalle Muhtarı Mevlüt Zeren, yaptığı konuşmada; “Otizm Yaşam Merkezi’nin mahallemizde yapılacağı haberi biz mahalle sakinlerini çok sevindirdi. Bu merkezle eğitimde çok büyük bir görevin yerine getirileceğini düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda açılışını da yaparız. Başkanımız Mehmet Fatih Atay ve ekibine kolaylıklar diler mahallemiz adına teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

“Kapsamlı bir proje olacak”

Temel atma töreninde projenin detaylarını anlatan Efeler Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Gamze Kaynar, “Otizm Yaşam Merkezi, 210 metrekare bir taban alanına sahip. Fakat barındırdığı fonksiyonlar bakımından kapsamlı bir proje olarak öne çıkıyor” dedi.

Kaynar, otizmli bireylerin ve ailelerinin sadece spor alanında değil, farklı alanlarda da eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyması sebebiyle projenin oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Merkezimiz, bodrum katıyla birlikte toplam 4 kat olarak projelendirilmiştir. Zemin katta aile terapisi ile ilgili uzman hekimimizin hizmet vereceği bir alanımız olacak ve Otizm Kafemiz yer alacak. Kafemizde otizmli bireylerin ve ailelerinin sosyalleşebilme imkanı bulacaktır. Diğer katlarda da yaş grupları ve bireyin mevcut seviyesine bireysel ve grup eğitim odaları ile konuşma terapileri yapılacak alanlar bulunacaktır. Resim ve müzik odalarına da yer vereceğiz. Mevcut spor merkezimizdeki faaliyetlerde sürmeye devam edecek. Yaş grubu ve beceri durumuna göre gruplandırılacak 2 ayrı spor salonumuz olacaktır. Daha küçük yaştaki çocuklarımız için de bir oyun salonumuz yer alacaktır. Aynı zamanda ailelerimiz için burada gerekli rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin verilebileceği bir toplantı salonumuz olacak.”

Konuşmaların ardından, Başkan Atay, törene katılan konuklarla birlikte inşaat alanındaki çalışmaları butona basarak başlattı.

