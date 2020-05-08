Efeler’de Pazar yerlerinin günleri değişti

Efeler Belediyesi, Aydın’da korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmayacak olması sebebiyle, pazar yerlerinin günlerinde değişiklik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Ata, Cumhuriyet (Nevzat Biçer Parkı yanı), Girne (Efekent), Fatih ve Kurtuluş (eski garaj) Mahallelerinde kurulan pazar yerlerinin salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Umurlu pazar yerinin cuma günü, Dalama pazar yerinin pazar günü, Çeştepe ve Ovaeymir pazar yerlerinin pazartesi günü açık olacak” denildi.

